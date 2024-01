Vaccinazione anti-Covid . Giornata ad accesso libero

Questa mattina, come tutti i mercoledì di gennaio, gli operatori degli ambulatori di Igiene pubblica di Imola effettueranno la vaccinazione Covid-19 ad accesso libero, quindi senza prenotazione. L’appuntamento è dalle 9 alle 12 al primo piano dell’ospedale vecchio (viale Amendola, 8). Mercoledì 24 e mercoledì 31, sempre dalle 9 alle 12, si replica.

"Le giornate sono dedicate a tutti i cittadini maggiorenni, non ancora ovviamente vaccinati, e bisogna portare con sé solo la tessera sanitaria o il codice fiscale ed un documento di identità – ricordano dall’Ausl –. Il virus continua a preoccupare. Anche se non c’è l’obbligo, è importante vaccinarsi. Rimane il modo migliore per proteggere sé stessi e i propri cari dagli esiti gravi di malattie respiratorie virali".

A livello nazionale, secondo quanto si legge nell’ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute, continuano a scendere i numeri di Covid. Dal 4 al 10 gennaio si sono registrati 20.945 nuovi casi positivi, in calo del 45,9% rispetto alla settimana precedente (38.737). I morti sono stati 355, -4,3% rispetto ai 7 giorni precedenti (371).

Il tasso di positività scende al 9,2%, contro il 16% della settimana precedente, a fronte di 226.569 tamponi effettuati, in calo del 6,6% rispetto alla precedente rilevazione (242.518). Il trend positivo prosegue anche per i ricoveri.

Il tasso di occupazione in area medica al 10 gennaio è pari all’8,2% (5.131 ricoverati), rispetto al 10,1% (6.320 ricoverati) del 3 gennaio. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 10 gennaio è pari al 2,4% (213 ricoverati), rispetto al 2,8% (246 ricoverati) del 3 gennaio.

Nella sola Emilia-Romagna, sempre dal 4 al 10 gennaio, si sono registrati 939 nuovi casi di Covid contro i 1.787 della settimana precedente. Le vittime sono state 36, contro le 47 della settimana prima. I tamponi effettuati sono stati 10.327 (tasso di positività del 9,1%) contro i 14.069 (12,7%) della precedente rilevazione. Al momento in tutta la regione 27 persone positive al Covid risultano ricoverate in terapia intensiva. Nessuna di queste è a Imola.