Valorizzare il territorio, ecco l’incontro

A Castel del Rio è tempo di ‘Paesaggi Resilienti’. L’iniziativa, promossa dal municipio alidosiano con il sostegno della Regione, è in programma per le 18 del 23 aprile nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi. Un momento partecipativo di confronto e condivisione che coinvolgerà istituzioni, professionisti del paesaggio, coltivatori, castanicoltori, commercianti e l’intera comunità locale per delineare una strategia di resilienza e di valorizzazione della zona in ottica agro-ecologica e di promozione turistica e culturale in risposta agli effetti dei cambiamenti climatici. L’evento sarà, inoltre, l’occasione per presentare il programma delle iniziative estive in agenda alle latitudini dell’alta vallata del Santerno insieme al sindaco Alberto Baldazzi. A conclusione dell’incontro è previsto un piccolo rinfresco presso ‘La Cantinaccia’.