Vecchio sorpreso da Colli: "Era alle nostre riunioni"

Grandi manovre a Fontanelice in vista delle prossime elezioni. Da una parte il comitato FontanaFutura, il Pd e Italia Viva a supporto del bis del sindaco Gabriele Meluzzi, dall’altra la civica Per Fontanelice guidata dal candidato Vito Vecchio osservata con interesse anche dal centrodestra. E se nel primo caso, nei giorni scorsi, è arrivata qualche ufficialità in termini di sostenitori eccellenti, l’opposizione del paese della vallata del Santerno lavora lontano dalle luci dei riflettori: "Una campagna elettorale piuttosto faticosa ma siamo a buon punto per il completamento della lista e del nostro programma – spiega Vecchio, alla quarta corsa per la fascia tricolore alle latitudini fontanesi –. Presenteremo il tutto attorno a fine mese con un’iniziativa pubblica. In questo momento la priorità, però, è l’ascolto dei cittadini. Da settimane siamo impegnati in un tour porta a porta per raccogliere istanze e necessità. Vado a casa di quelle persone che, dopo l’alluvione, sono state abbandonate dalle istituzioni locali".

Una scelta chiara: "Stare in mezzo alla gente, quello che non ha fatto in cinque anni il sindaco Meluzzi – attacca –. Mi viene da sorridere perché leggo di un centrosinistra già concentrato sulla suddivisione dei ruoli nel prossimo mandato. Si è perso il senso di ciò che conta davvero. Poca umiltà da parte di chi crede di avere già vinto invece di pensare alle attività chiuse e alla diaspora dei nostri ragazzi dalla collina".

Il riferimento è al recente annuncio di discesa in campo di Stefano Colli, noto per aver ideato il video appello virale per riaprire la Sp33 ‘Casolana’: "Fino a qualche settimana fa partecipava alle nostre riunioni e ci aveva dato pieno supporto non risparmiando aspre critiche a Meluzzi per la gestione dell’emergenza frane e viabilità – svela Vecchio –. Sono rimasto sorpreso dalla sua virata e dalle sue parole. A questo punto ognuno farà la propria corsa con la certezza che, questa volta, partiremo alla pari". Intanto qualche anticipazione trapela anche in casa Per Fontanelice: "In lista ci saranno sicuramente i miei colleghi in consiglio comunale nell’ultimo quinquennio: Teresa Monti e Gabriele Bernabei – confida –. Spazio poi a figure di assoluta competenza come Maurizio Buganè (in passato assessore, vicesindaco e perfino coordinatore dei sei circoli del Pd della Vallata del Santerno) e Gianfranco Mascherini, referente locale di Auser".

Ma ci sarebbe anche la novità Niccolò Carapia, figlio del consigliere comunale imolese Simone passato da poco tra le fila di FdI: "Un gruppo ponderato e che abbraccia più fasce generazionali del nostro abitato – conclude Vecchio –. L’energia e l’entusiasmo dei giovani miscelati all’esperienza e all’operatività di persone apprezzate e stimate da tutti. Contento della loro adesione. Così abbiamo le carte in regola per scrivere una nuova pagina della storia di Fontanelice".