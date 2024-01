Verso il voto comunale Pd, via alle consultazioni. E continua a rafforzarsi il nome di Marchetti

La segreteria del Pd castellano dà il via alle consultazioni nel centro sinistra ma intanto all’orizzonte si consolida il nome di Francesca Marchetti come candidata a succedere a Fausto Tinti. Il Partito Democratico di Castel San Pietro Terme si è riunito in Assemblea Comunale proprio prima della pausa natalizia allo scopo di condividere il percorso in vista delle elezioni di giugno. Nel corso dell’appuntamento la Segretaria dell’Unione Comunale Francesca Farolfi ha proposto di "integrare e ampliare l’assemblea perché sia data rappresentanza al pluralismo, anche in coerenza con l’esito del recente congresso nazionale e quello territoriale". Una proposta, quella della Segretaria Farolfi, accolta all’unanimità. Il Pd sceglie dunque, come scritto nella nota seguita all’incontro, di passare attraverso "un metodo che inizi con una consultazione che coinvolga gli iscritti del Pd partendo dall’assemblea, dagli organismi dirigenti, circoli e aprendo poi alle rappresentanze della città e del tessuto associativo e delle parti sociali".

La fase di consultazione sarà guidata da una delegazione composta da sei persone, tra i quali saranno presenti anche il segretario dell’Unione territoriale ed attuale sindaco castellano Fausto Tinti e il Senatore Daniele Manca. "L’obiettivo – sottolinea il Pd castellano –, è proprio quello di ascoltare una rappresentazione ampia delle posizioni, delle visioni, dei bisogni della città per definire una proposta programmatica e politica condivisa, perché la ricchezza associativa del territorio comunale contribuisce alla coesione sociale e va interpellata e resa protagonista; il processo inizierà quindi coinvolgendo iscritti, assemblea, organismi dirigenti e si estenderà alla città ai portatori d’interesse dell’economia, associativi, del volontariato, del lavoro e delle parti sociali. Il Partito Democratico si prepara quindi a mesi intensi ma anche entusiasmanti, con l’obiettivo di rilanciare l’azione del partito sul territorio e quello di mantenere la guida della città".

Nel frattempo, piovono conferme sul nome più probabile che il Pd potrebbe candidare come successore di Tinti. È quello dell’ex segretaria e attuale consigliera regionale (e comunale) Francesca Marchetti, nome gradito a una larghissima fetta del centro sinistra. È ipotizzabile che il giro di consultazioni possa proseguire per tutto gennaio, e che dopo la metà di febbraio il Pd esca allo scoperto esprimendo il candidato da opporre a un centro destra che, al contrario, appare ancora in alto mare riguardo alle scelte.

Claudio Bolognesi