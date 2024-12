Vicini ai pazienti e ai medici . L’Imolese e i carabinieri portano doni in ospedale

Giorni speciali per l’ospedale Santa Maria della Scaletta. Un momento di grande gioia, quello dell’altra mattina, quando i rappresentanti dell’Imolese Calcio 1919 hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria e Nido, portando con loro non solo il calore del Natale ma anche tanti regali. La generosità del club si è manifestata in una cascata di panettoncini, pandorini e adorabili orsetti di peluche, insieme a vari gadget della squadra. Ogni bambino ricoverato ha ricevuto un pezzetto di quella magia natalizia.

"Per noi è sempre un immenso piacere portare allegria ai bambini – commenta Manuela Salici, area marketing del club –. Sono il nostro futuro, sia come comunità che come potenziali atleti delle nostre squadre e come tifosi. Vogliamo che sappiano che siamo qui con loro".

L’équipe guidata da Paolo Bottau ha espresso profonda gratitudine per questo gesto. I piccoli pazienti, con gli occhi che brillavano di felicità, hanno ricevuto con entusiasmo i regali.

"La nostra comunità desidera ringraziare di cuore l’Imolese Calcio 1919 – dice Bottau – e tutti i suoi sostenitori per il calore e la generosità dimostrata. Questi momenti di gioia sono preziosi per i nostri bambini".

Anche il capitano Domenico Lavigna, comandante dei carabinieri della compagnia di Imola, ha visitato nei giorni scorsi alcune unità operative dell’ospedale, assieme al direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi.

"Il nostro impegno dell’ordine – sottolinea Lavigna – è non solo garantire la sicurezza, ma anche essere vicini a chi si prende cura degli altri, dei più fragili, soprattutto nei momenti più delicati come quelli trascorsi in ospedale durante le festività". "Questo gesto simbolico vuole sottolineare l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori sanitari", dice Rossi.