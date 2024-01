Violenza di genere, confronto alla Camera del lavoro

Mercoledì, alle 14.30 nel salone della Camera del lavoro di Imola al civico 44 di via Emilia, è in programma l’iniziativa pubblica dal titolo ‘La violenza di genere: conoscerla per contrastarla’ organizzata da Cgil e Spi Imola con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità del municipio. Un tema di stretta attualità, anche alla luce dei preoccupanti dati che arrivano dal territorio. Presenti in sala, il ricercatore Davide Dazzi, la responsabile del consultorio familiare della città Anna Strazzari, il sociologo Marco Deriu, l’assessora Elisa Spada (nella foto) e le rappresentanti di Trama di Terre e PerLeDonne.