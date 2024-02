Visitatori in crescita nel territorio. Ecco la mappa turistica gratuita

Oltre il 60 per cento in più di turisti stranieri e quasi il 20 per cento in più di italiani. Sono numeri in forte crescita quelli che riguardano il turismo a Castel San Pietro, e così il Comune è pronto ad attrezzarsi per offrire una migliore risposta e si appresta a lanciare la City Map. Tutto parte, dunque, dai dati, e in particolare dal report sulle presenze turistiche negli esercizi ricettivi e pernottamenti pubblicato in questi giorni dalla Regione. Il report su un numero complessivo di 62.139 presenze registrate a Castel San Pietro Terme nel 2023 (con un totale di 135.521 pernottamenti), evidenzia un incremento di ben il 64% in più di stranieri (in tutto 17.091) rispetto al 2022, e un segno decisamente positivo, più 18,4%, anche sul fronte degli arrivi di italiani (45.048 il dato complessivo). Un incremento importantissimo che il sindaco Fausto Tinti saluta senza nascondere "un grande orgoglio e una gioia piena per questo gradimento sempre crescente per la nostra città e le nostre colline da parte di turisti italiani e soprattutto stranieri", e che, dice, "mi dà conferma di quanto già sapevo: il nostro Servizio Turismo e Promozione del Territorio sta svolgendo un’azione di marketing a dir poco eccellente e in linea con gli obiettivi di una politica di valorizzazione del Centro commerciale naturale e delle eccellenze castellane che questa Giunta sta portando avanti ormai da diversi anni".

In ottica futura, il Comune lancia ora la City Map, una mini guida gratuita realizzata grazie a un progetto curato dal Servizio Turismo e Promozione del Territorio, vale a dire il team che si occupa per il comune di creare e valorizzare opportunità di visita della città, in stretta connessione con le strutture di accoglienza e promozione turistica a livello regionale, metropolitano e circondariale.

La City Map, già a disposizione presso l’Info Point comunale in via Matteotti nel palazzo dell’ex Pretura e in altri punti di interesse e frequentazione turistica in città, è uno strumento "smart e immediato con immagini e posizioni dei principali luoghi da visitare, e fornisce anche una breve descrizione bilingue (italiano e inglese) per accogliere turisti non solo del nostro Paese ma anche provenienti dal resto del mondo". Tutte le strutture del territorio potranno dotarsi di City Map da offrire ai turisti, e il file è già scaricabile anche sul sito web del comune (www.cspietro.it) in formato pdf.

Claudio Bolognesi