Visite guidate al Piratello: "Cimitero monumentale, un luogo da scoprire"

In occasione della settimana dei Cimiteri monumentali europei, Area Blu in collaborazione con Comune e Imola Musei organizza e promuove due visite guidate al Piratello. Le visite, in programma sabato 1° giugno alle 10 e alle 15.30, si intitolano ‘Le donne e la botanica nella storia e nell’arte a Imola e non solo’. Sono gratuite e su prenotazione da effettuarsi entro venerdì 31 maggio alle 12 attraverso gli uffici di Imola Musei, telefonando al 0542602609 o scrivendo a musei@comune.imola.bo.it. Il ritrovo e punto di partenza sarà davanti alla palazzina degli uffici del camposatno.

L’iniziativa, nata per valorizzare uno dei luoghi più simbolici del territorio, prende le mosse dal fatto che ad agosto 2023 la Regione ha inserito il Piratello trai i ‘Cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna’ e ha concesso il contributo richiesto a sostegno di attività di promozione culturale e progetti di valorizzazione.

Grazie al finanziamento regionale, è stato progettato e realizzato un percorso multimediale che vede 23 colonnine su pilastrini in acciaio corten che ben si sposano visivamente con la storicità del luogo. QRcode da inquadrare con il telefono permetteranno di avere informazioni sulla storia del cimitero, accompagnando i visitatori alla scoperta dei luoghi della memoria e di personaggi illustri; a questi si uniscono percorsi botanici di cui il cimitero del Piratello è ricco e i percorsi legati al nuovo cimitero, premiato con un riconoscimento internazionale. Dal proprio dispositivo (smartphone o tablet) si verrà reindirizzati al canale YouTube di Area Blu dove si potranno visualizzare video, immagini e audio.

I QRcode permettono ad ognuno – spiegano dal Comune – di percorrere in piena autonomia il percorso attraverso le parti più significative del nostro cimitero: il viale del Piratello; l’antico chiostro; il campo cimiteriale della pia unione poveri; il gran campo; il sacrario ai Caduti della Prima guerra mondiale; il famedio; il campo monumentale; la cripta dei partigiani; il giardino delle rimembranze.

"Il cimitero del Piratello è una delle più significative architetture cimiteriali della regione e il Comune lo vuole valorizzare, sia tra i cittadini che tra i turisti, anche con visite guidate e nuovi itinerari culturali-turistici – commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. L’architettura, i monumenti, in particolare, l’arredo sacro e gli elementi epigrafici, costituiscono un insieme di straordinario valore storico e artistico correlato a personalità che qui riposano quali, fra gli altri, Andrea Costa, Giuseppina Cattani, molti partigiani, Giuseppe Scarabelli, Giovanni Codronchi Argeli, Eugenia Codronchi Argeli (Sfinge), Luigi Orsini, Anacleto Margotti. Il nostro progetto è volto a incrementare negli imolesi, ma anche nei turisti, la consapevolezza del valore storico-artistico del cimitero monumentale, come spazio identitario della nostra comunità, nonché a proporre al pubblico un itinerario che ripercorra le vicende storiche, politiche ed artistiche della città, attraverso edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale".