Wec al via, quanta attesa per la Ferrari: "Sarà un’atmosfera particolare"

È ovviamente la Ferrari la squadra più attesa della tappa cittadina del Mondiale Endurance, di scena nel fine settimana in Autodromo. AF Corse si presenta al via della ‘6 Ore di Imola’ (bandiera verde domenica alle 13) con le due 499P, la numero 50 affidata ad Antonio Fuoco-Miguel Molina-Nicklas Nielsen e la 51, condivisa da Alessandro Pier Guidi-James Calado-Antonio Giovinazzi.

"Imola è una pista molto importante per la Ferrari e per un pilota italiano come me – ammette Fuoco –. Sono certo che respireremo un’atmosfera particolare in questo appuntamento del Mondiale endurance: spero di vedere le tribune gremite da tanti tifosi, ai quali vorremmo regalare tante emozioni in questo fine settimana".

La vede così anche Molina. "A Imola ci attende la gara di ‘casa’ per Ferrari e ci aspettiamo un fine settimana dal sapore speciale per tutta la squadra e per noi piloti – afferma lo spagnolo –. L’obiettivo è di poter regalare ai tifosi tante emozioni e di poter festeggiare con loro un risultato positivo".

In vista della gara del weekend, questa sera alle 19.45 a Palazzo Sersanti Antonello Coletta, responsabile delle attività sportive Gt della Ferrari, riceverà il trofeo Lorenzo Bandini che sbarca per la prima volta in città nella sua 31esima edizione. "Come ogni gara che si disputa in Italia, la ‘6 Ore di Imola’ è un appuntamento dal sapore particolare per la Ferrari – riconosce Coletta –. Dopo l’esordio in Qatar poco fortunato per noi, abbiamo lavorato senza sosta per il round italiano del Mondiale endurance. Ci aspettiamo tanti tifosi in tribuna a supportare i nostri equipaggi: la cornice sarà straordinaria e l’auspicio è poter regalare loro tante emozioni. Il pubblico potrà ammirare in pista sia le Ferrari 499P, iscritte nella classe Hypercar, sia le due 296 LMGT3 che partecipano nella categoria delle vetture derivate dalla serie".