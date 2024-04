Wec, ecco la mappa dell’evento . Congelati gli aumenti della sosta

Tre ingressi (Dante, Rivazza e Tosa) come accade per i grandi eventi motoristici. Aperte le tribune centrali, ma anche Acque minerali, curva Gresini (ex variante alta, dove ci sono gli spalti provvisori per il Gp di F1 e la piattaforma per i disabili), Tosa e Rivazza (prati compresi). Fan zone in via Malsicura e presidio sanitario per il pubblico allo stadio Romeo Galli. Ecco come si presenterà l’area dell’Autodromo per il Wec – World championship endurance, atteso da venerdì 19 a domenica 21 aprile all’Enzo e Dino Ferrari. Previste 60mila presenze nel fine settimana della gara, metà delle quali l’ultimo giorno, quando è in programma la ‘6 Ore di Imola’.

Nella mappa del Comune, oltre ai parcheggi a sbarre nelle zone più vicine al circuito (dove per l’occasione si pagherà anche di domenica), sono state individuate sei aree di sosta: via Graziadei; via Tabanelli-Guicciardini; via Patarini (per i bus); via Tiro a Segno (2); via Pirandello. Qui prezzi congelati: non verranno infatti applicate le nuove tariffe approvate nei giorni scorsi dalla Giunta, bensì quelle in vigore nel 2023. E dunque la tariffa per la sosta giornaliera delle auto (fino a nove posti) resta a 15 euro, mentre i mezzi fino a 16 posti (con massa entro le cinque tonnellate) pagheranno 20 euro. La spesa giornaliera da affrontare per parcheggiare camper e roulotte nei dintorni dell’Autodromo è di 22 euro. Invariato anche il costo della sosta per autobus (60 euro), mentre quello delle moto scende a 7 euro, in linea con il 2022.

Per i diversamente abili, in possesso di regolare tagliando, sono invece stati predisposti parcheggi gratuiti in piazzale Leonardo da Vinci; i diversamente abili potranno comunque accedere gratuitamente anche agli altri parcheggi.

Non è prevista l’attivazione del campeggio temporaneo per il Wec. I camper potranno sostare in qualunque parcheggio allestito, ma senza fare manovre di campeggio (apertura tendalino, sedie in esterno); e i passeggeri potranno dormire all’interno. "Qualsiasi azione assimilabile al ‘campeggiare’ sarà sanzionata in base al regolamento comunale", fanno sapere dal Municipio.

Il botteghino per l’acquisto dei biglietti in loco sarà posizionato vicino all’ingresso principale di viale Dante. Centro accrediti confermato in via Lambertini.

Enrico Agnessi