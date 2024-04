Wec, promossa la navetta: "Iniziativa apprezzata". Vogliamo riproporla al Gp"

Promossa la navetta gratuita fra centro storico e Autodromo. E il Comune pensa a replicarla – con la collaborazione delle associazioni di categoria – in occasione del Gran Premio di Formula uno.

È già stato definito ottimo e sopra le aspettative il bilancio del ritorno del WEC (World Endurance Championship) all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che si è concluso domenica con una grande partecipazione di pubblico, alla fine circa 73.600 persone nell’arco dei tre giorni della manifestazione fra prove, qualifiche e gare. Non è mancato nemmeno lo spettacolo in pista. Anche se le Ferrari non hanno mantenuto le promesse della vigilia, quando avevano conquistato la pole, il secondo posto di Valentino Rossi ha emozionato la folta platea dei suoi tifosi e non solo.

Positivo il giudizio sulla novità, la navetta: "È stato gradito e molto utilizzato da diverse centinaia di persone – spiegano dal Comune – il servizio di navette gratuite messe a disposizione dei visitatori, rese possibili grazie al contributo delle Associazioni di Categoria, Cna Imola Associazione Metropolitana, Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, Confcommercio Ascom Imola e Confesercenti Territorio Imolese, che ha unito

sempre più l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari al cuore della Città".

Soddisfazione e un particolare ringraziamento sono stati espressi da parte del sindaco Marco Panieri e dell’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini, alle Associazioni di Categoria che hanno contribuito con questo servizio che ha permesso alle attività del centro storico di aumentare l’ospitalità a tutti i partecipanti, anche durante la gara, oltre a poter usufruire della possibilità di visitare e vivere il centro Città ricco di proposte commerciali, culturali e di intrattenimento realizzate per i giorni della manifestazione: "Siamo rimasti molto soddisfatti per la riuscita dell’evento – dice Raffini – e abbiamo ricevuto apprezzamenti per questa nuova attività di trasporto. Cogliamo l’occasione anche per ringraziare la società Ricci Bus per il lavoro svolto. Si è trattato di un’esperienza certamente da poter riproporre – conclude – , se le associazioni di categoria saranno d’accordo, già per la Formula uno".

L’Endurance è arrivata a Imola, si spera, per restare, specie visti gli ottimi numeri del pubblico. Sul fronte del Wec, il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi ha del resto spiegato che ci sono le basi per poter continuare anche nei prossimi anni.