Isabella Marchetti e Oldea Valli, sfilano le miss imolesi: "Ma prima c’è lo studio"

Imola, 3 settembre 2023 – La bellezza imolese si fa largo a livello nazionale. Merito della 19enne Isabella Marchetti, che ha appena vinto la fascia Miss Sport Givova 2023 Emilia-Romagna di Miss Italia con diritto di accesso alle prefinali del più celebre dei concorsi del settore, e della 18enne Oldea Valli tra le quaranta finaliste di Miss Reginetta d’Italia. Traguardi prestigiosi che non sono certo una novità per la Marchetti. La ragazza, che sfila dall’età di 7 anni e nel 2021 si è presa pure il lusso di conquistare il quarto posto nazionale a Miss Mondo con tanto di fascia di Miss Mondo Talent, è ormai una veterana delle passerelle: "L’avventura a Miss Italia era già cominciata lo scorso anno ma solo per 3 o 4 selezioni – confida –. Questa volta ho deciso di affrontare l’intero percorso con impegno. Cinque secondi posti, e altrettante fasce Miss Rocchetta Bellezza, collezionati in questi mesi. Una anche nella tappa di Imola dello scorso luglio".

Poi la soddisfazione più grande, qualche giorno fa, in quel di Sant’Agostino: "Con l’ingresso nell’elenco delle prefinaliste di Miss Italia. Tornerò in competizione a ottobre in una località del nord Italia. E’ l’ultimo step prima della finalissima di dicembre – aggiunge –. Un risultato frutto anche della positiva prova ‘Talent’. Ho eseguito un vecchio esercizio di ginnastica ritmica imparato ai tempi della mia militanza nella Chicco Ravaglia Imola". E adesso il sogno è dietro l’angolo: "Ho fatto tanti concorsi, shooting e sfilate. Sono stata anche alla Fashion Week di Milano – conclude –. Ma Miss Italia è qualcosa di diverso. Da piccola guardavo il concorso in televisione e sognavo di essere una di quelle ragazze. Il mio futuro? Studio finanza alla Cattolica di Milano e vorrei lavorare nel mondo delle politiche monetarie. La moda è una grande passione, spero che Miss Italia mi porti fortuna".

Per Oldea Valli, pronta a frequentare l’ultimo anno di marketing e relazioni internazionali al Paolini, si tratta della prima volta sotto ai riflettori. Tornata da una lunga trasferta scolastica negli States si è messa in gioco centrando prima la fase regionale poi il pass d’accesso all’epilogo della 12esima edizione di Miss Reginetta d’Italia. Dallo scorso 27 agosto il gruppo di belle ragazze, che nel frattempo si è ridotto da 80 a 40 pretendenti, è a Riccione in attesa della sentenza odierna della giuria. Una vetrina che assegnerà 12 fasce sponsor con premiazione delle prime 5 Miss. "Sto vivendo un’esperienza a 360 gradi – racconta la Valli –. Abbiamo a disposizione insegnanti rinomati nel mondo dello spettacolo che ci impartiscono lezioni di portamento, posa, booking fotografici e tutto quello che ruota attorno al pianeta della moda".