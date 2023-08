Miss Italia 2023: chi sono le 17 semifinaliste dell’Emilia Romagna

Ferrara, 31 agosto 2023 - L’ultima fascia regionale che vale in pass per la semifinale 2023 di Miss Italia è stata consegnata mercoledì sera a Sant’Agostino, in provincia di Ferrara. Ad essere stata eletta Miss Sport Givova è stata Isabella Marchetti, 19 anni di Imola che studia finanza a Milano ma che sogna di diventare regina per una sera.

Isabella Marchetti, 19 anni di Imola (foto di Riccardo Frignani)

Grazie al comune di Terre del Reno ed alle Proloco di Sant’Agostino, Mirabello e San Carlo, si è dato vita a una serata dedicata alla bellezza che dunque ha completato la rosa delle ragazze dell’Emilia Romagna che andranno alla semifinale, cioè a un passo dal vivere a pieno il sogno di Miss Italia. Una serata condotta da Antonio Borrelli insieme alle bellissime Giulia Rolfini, prefinalista con la fascia di Miss Rocchetta 2022 e Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna 2022, che ha visto le sfilate degli sponsor e l’esibizione delle Campionesse Italiane di Danza Ritmica 2023 e la presenza di Lara Boselli, madrina della serata e prefinalista nazionale. A premiare, la vincitrice, il sindaco Roberto Lodi, gli assessori Filippo Marvelli e Matteo Malagutti, oltre al talent scout regionale Marco Pellegrini.

La serata ha visto i 17 giurati votare 19 bellissime ma solo 5 erano le aspiranti al titolo di Miss Sport Givova. Le altre, si è saputo a fine serata che avevano già ottenuto il posto in semifinale grazie alle precedenti selezioni. Vi è stato dunque, il trionfo assoluto di Isabella Marchetti, una bellezza di Imola che ha ottenuto un punteggio altissimo di 85 punti su 95, aggiudicandosi la fascia, la corona e classificandosi seconda assoluta per soli 2 punti. Per Nicole Falconi, 18enne di Modena, Linda Morselli, 21enne di Modena, Giulia Calzolari 20enne di Sasso Marconi e Silvia Poggioli, 20enne di Ferrara, non vi sono fasce ma porte già aperte per le selezioni del 2024.

Chi è Isabella Marchetti

Isabella Marchetti è una studentessa di Finanza all’Università Cattolica di Milano che ha raggiunto il sogno di diventare regina per una sera. “Il mio futuro? Mi vedo lavorare nelle politiche internazionali e mi interesserebbe collaborare con la Banca Centrale Europea – spiega Isabella - Sono stata anche una ginnasta, ho praticato ritmica per 12 anni arrivando ai campionati di serie B e Serie D: mi ha fermato, purtroppo, un infortunio al ginocchio durante una gara. La mia seconda passione è l’equitazione. E ora sono felice di aver conquistato questo titolo di miss”. E prosegue. “Miss Italia è un sogno che covo da quando ero piccola perché assieme ai miei genitori guardavo sempre il concorso in televisione e ho sempre vissuto con questo desiderio di essere reginetta anche soltanto una sera – sorride - ora che l'ho ottenuto sono veramente tanto contenta e fiera di me, ma anche delle persone che mi sono state vicine per questo percorso. È un'emozione veramente surreale: è da diverso tempo che vado alle selezioni, sono arrivata all'ultima sera ad ottenere una fascia, miss sport, che oltretutto sento che mi rappresenta”. E il suo messaggio. “Il messaggio che voglio dare a chiunque, non solo alle ragazze – conclude – è che bisogna cercare di portare a termine ogni obiettivo che ci si pone. Era una vita intera che aspettavo questo momento, con dedizione, e nonostante tante volte io abbia detto di essere stanca, sono riuscita a concluderla. Costanza e perseveranza premiano”.

La selezione Miss Sport per Miss Italia (foto di Riccardo Frignani)

Le 17 ragazze emiliano romagnole alle semifinali di Miss Italia 2023

Dopo 30 selezioni visionando 200 ragazze, Marco Pellegrini esclusivista del concorso in regione, ha potuto completare la lista di ragazze che andranno alle semifinali di Miss Italia.