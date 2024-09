Formula 1 Imola 2025: quando escono i biglietti per il Gp

Imola (Bologna), 1° settembre 2024 – I festeggiamenti per la vittoria di Charles Leclerc nel Gran premio di Formula 1 di Monza non sono ancora terminati, ma per i tifosi ferraristi è già tempo di pensare alle due gare italiane del 2025.

Aci - Automobile club d’Italia ha annunciato questa sera che già martedì 3 settembre comincerà la prevendita per i due appuntamenti iridati. “È la prima volta che la biglietteria scatta così in anticipo: una scelta dettata dalle esigenze del mercato internazionale”, spiegano da Aci. Ma è probabile che si voglia sfruttare l’onda lunga del trionfo di Leclerc. Il primo passo di questa campagna è costituito da una prelazione per quanti che hanno acquistato i biglietti dei due gran premi per l’edizione di quest’anno. A loro, gli Autodromi di Imola e Monza mettono a disposizione 85mila posti tra Tribuna (promozione valida anche per le agenzie B2B che sono partner internazionali) e General admission (circolare).

Biglietti

La gara romagnola è in calendario dal 16 al 18 maggio 2025; quella lombarda dal 5 al 7 settembre.

I biglietti si possono acquistare su www.autodromoimola.it , www.monzanet.it e www.ticketone.it Tre i testimonial di questa campagna di prevendita anticipata: il pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli, per il quale il 2025 sarà la stagione di esordio in Formula 1 al volante della Mercedes lasciata in eredità da Lewis Hamilton che si trasferisce alla Ferrari; Leonardo Fornaroli, che proprio oggi si è laureato campione in Formula 3, e Gabriele Minì, entrambi protagonisti del panorama agonistico internazionale nelle formule cadette.