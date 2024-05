Gran Premio, vince la città. Oltre 200mila tifosi in Autodromo. Panieri: "Un riscatto per il territorio"

Obiettivo raggiunto. Anzi, superato. Il weekend del Gran premio di Formula 1, atteso per un anno intero dopo il rinvio del 2023 causa alluvione, si chiude con il superamento di quota 200mila presenze. E cioè 70mila in più del 2022. I prati della Tosa e della Rivazza, immersi nel fango un anno fa, oggi ribollono di passione come ai tempi di Michael Schumacher. E sono piene anche le tribune, fisse e provvisorie, praticamente di tutti i settori.

"Qui la Ferrari, più che una passione, è una vera fede che va al di là del risultato – commenta a fine giornata il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani –. Anche per quanto riguarda la risposta del pubblico, abbiamo ottenuto risultati straordinari. Speriamo che siano di buon auspicio".

Per la cronaca, la gara è stata vinta da Max Verstappen davanti a Lando Norris e a Charles Leclerc. Splendida l’invasione di pista finale, con migliaia di persone sotto il podio.

"Una partecipazione record – aggiunge il sindaco Marco Panieri –. Un’edizione unica, dedicata ad Ayrton Senna e a Roland Ratzenberger. Una grande prova organizzativa e un grande ritorno dopo un 2023 difficile, ma il risultato di oggi rappresenta un riscatto per Imola e tutto il territorio. Una risposta oltre le migliori aspettative da parte del pubblico, che dimostra di apprezzare e amare un circuito storico e cittadino".

E ancora: "Anche tutto il ‘FuoriGp’, in centro storico, è stato coronato ogni sera da un grande successo – conclude il primo cittadino –. Voglio ringraziare tutta la macchina organizzativa: dalla sicurezza alla logistica, dalla gestione degli accessi al servizio sanitario, perché davvero ciascuno è stato fondamentale per la riuscita di questa manifestazione. Imola era pronta e si è dimostrata all’altezza".

In effetti, dopo che nell’edizione del 2022 la pioggia aveva complicato viabilità e praticabilità di varie zone attorno al circuito, stavolta è andata molto meglio.

"Il brillante risultato di questo Gran premio è frutto di un gioco di squadra che Formula Imola ha saputo coordinare – sottolinea Gian Carlo Minardi, presidente della società che gestisce l’attività del circuito –. Voglio ringraziare pubblicamente ministri e sottosegretari per la presenza e per il supporto economico. Aci, che è promotore dei due eventi in Italia di F1 che ci sostiene e ci aiuta a organizzare questa manifestazione, il Con.Ami e naturalmente la famiglia di Formula Imola, capace di organizzare tre grandi eventi uno dietro l’altro (Wec, Senna day e appunto il Gp, ndr) con grande professionalità e dedizione. Voglio spendere anche due parole per questo magnifico pubblico, lo zoccolo duro dell’automobilismo: ci ha regalato una festa di passione meravigliosa".