"C’è il PalaRuggi da ristrutturare"

"Per il PalaRuggi ci vorrebbero dei lavori di ristrutturazione" afferma Fulvia Gentiluomo, che frequenta un corso di acquagym all’impianto sportivo. "Nella struttura purtroppo ci sono delle crepe e sarebbe da riverniciare - spiega la Gentiluomo - anche lo spazio per i bimbi da migliorare". Nello specifico, l’area adibita alle partite di basket sarebbe da rinnovare. Per i bambini che vanno in piscina sono presenti spogliatoi, la Gentiluomo ha osservato che però spesso "si cambiano nei corridoi e potrebbe essere necessario un ampliamento". La residente frequenta anche un corso di ginnastica al Centro Sociale La Tozzona, una struttura che ritiene idonea.