"PalaGuerrieri, chi ci attacca stravolge i fatti"

Tiene ancora banco lo stato dei lavori del Palaguerrieri, il tempio dello sport cittadino, come l’ha definito la sindaca Daniela Ghergo, per cui si attende con ansia l’inaugurazione che quasi di certo non potrà avvenire entro il 2025. Durante l’incontro fuori dal palas sabato, per illustrare lo stato dei lavori, è stato detto che probabilmente alla fine dell’estate si potrà vedere la copertura dell’impianto. Tante le accuse che sono piovute sul capo dell’amministrazione comunale: "Il fatto che forze politiche presenti in Consiglio comunale stravolgano fatti e numeri solo per fare polemica, è indice di un modo di fare politica che noi respingiamo, quello che antepone la logica disfattista del "tanto peggio, tanto meglio" al bene della città – dice Ghergo -. I fatti dicono che questa Amministrazione ha avuto subito come priorità il palas. Ad agosto 2022 è stato approvato il Dup in cui è stato inserito l’intervento e nel novembre è stato assegnato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo. Il progetto è stato approvato con delibera di Giunta il 27 giugno 2023 e sono state avviate le procedure per l’avviso pubblico. Tutte queste fasi si sono svolte con l’ufficio tecnico privo del dirigente, e, nonostante ciò, si è cercato di andare avanti velocemente".

I costi sono rimasti quelli inizialmente previsti, 4 milioni e 300mila euro. "L’unica variante finora esistente ha riguardato una miglioria dei setti in cemento armato, suggerita dal direttore dell’ufficio tecnico comunale una volta assunto l’incarico, ad agosto 2023. Adesso possiamo iniziare a guardare verso l’alto, seguendo le fasi che porteranno all’installazione della copertura. La verità è che, ora che si intravede la fase conclusiva dei lavori, sono iniziate le polemiche. Da parte mia e dell’amministrazione posso garantire a cittadini, tifosi e sportivi, che abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo tutto quanto è nelle nostre prerogative per fare in modo di riconsegnare il palas alla città nel minor tempo possibile".

La sindaca ha recepito appieno le istanze degli atleti della Ristopro Janus basket che non possono che allenarsi nella vicina Cerreto d’Esi: "Abbiamo osservato una recente velocizzazione del cantiere, auspichiamo che sia l’inizio di un percorso virtuoso che ci possa riconsegnare il palas prima possibile – dice il general manager Gianluca Merloni -. Comprendiamo che gli appalti pubblici non abbiano la stessa velocità di quelli privati, per questo non abbiamo prudenzialmente messo a budget ricavi aggiuntivi da botteghino. E’ chiaro che poter fare qualche partita della prossima stagione nel Palaguerrieri ci consentirà di guardare al futuro con maggiore ottimismo".