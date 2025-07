Bugaro (Fdi): "Faccia attenzione. La Mancinelli con me sbatte duro"

Faccia attenzione la Mancinelli, con me sbatte duro. Ormai siamo allo scontro diretto tra l’ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, e Giacomo Bugaro, candidato indipendente di Fratelli d’Italia, entrambi in corsa su Ancona alle regionali del prossimo autunno. Gli attacchi della storica esponente Dem a Bugaro e al sindaco Silvetti, sulle vicende del porto e dello strappo politico-partito tra i due, hanno prodotto subito un effetto: "La Mancinelli, in evidente difficoltà, inventa trame invece di parlare dei temi cari ai cittadini. Una Mancinelli rancorosa, che porta la pesante responsabilità di aver consegnato Ancona al centrodestra nelle comunali del 2023, e che dimostra di non essersi ancora ripresa".

Bugaro risponde ai tre indizi indicati dalla Mancinelli sul Molo Clementino, sul Piano regolatore del porto e sul rapporto suo con Silvetti: "Il progetto del Molo è in attesa del vincolante parere del Ministero dell’Ambiente e della sua Commissione VIA/VAS. In qualità di membro del Comitato portuale dell’Autorità, in rappresentanza del Comune di Ancona, mi sono sempre attenuto alle indicazioni del Comune, comprese le prescrizioni. Sul Prp non ho alcun potere esecutivo in merito. Ricordo che il vigente Piano agli anni ’80, la sinistra non lo ha mai rinnovato. Quanto all’accusa secondo cui l’Autorità Portuale avrebbe ‘scippato’ alla città una porzione di territorio, si tratta di un mero errore materiale progettuale già corretto".

Manca il terzo punto, ossia il rapporto di Bugaro con Silvetti e la sua candidatura: "Al di là delle espressioni violente utilizzate, la mia candidatura nasce da una collaborazione ufficiale, tecnico-istituzionale, con il Presidente Acquaroli. È stato lui a chiedermi espressamente di candidarmi, richiesta che non avevo sollecitato e che ho valutato con attenzione. Il sindaco di Ancona è stato informato in ogni fase del percorso che ha portato alla mia decisione di accettare".

A Bugaro si aggiunge il post pubblicato ieri da Silvetti sul suo profilo: "L’amicizia vera e che viene da lontano. C’è poco da spiegare ma tanto da raccontare, 30 anni di vita fianco al fianco, la politica, i partiti, le campagne elettorali, le gioie e le delusioni. Mille riunioni, i manifesti e tanta tanta strada tra risate, arrabbiature e scaramucce nelle tante competizioni che ci hanno visto contrapposti ma fatto crescere assieme. Poi c’è la lealtà e la stima sino ai rapporti familiari. Su questo non si scherza. Un abbraccio amico mio, continua a correre senza indugio come sai fare. Forza Giacomo".

Infine Bugaro dà una notizia: "C’è l’approvazione in conferenza dei servizi del progetto di abbattimento del rudere della ex Tubimar che sarà destinata in larga parte all’ampliamento delle attività cantieristiche, logistica e servizi".