Anziani e più fragili. Scatta il piano caldo

L’Ausl ha attivato il ‘Piano caldo’ in collaborazione con Asp, Comuni, Protezione Civile, medici di base e associazioni di volontariato. L’obiettivo è proteggere anziani e persone fragili. Il piano prevede monitoraggio costante, interventi su utenti già in carico (case di riposo, assistenza domiciliare, pasti a domicilio, centri diurni) e la gestione di dimissioni protette tramite la Centrale operativa territoriale. Fondamentale il ruolo del volontariato, in particolare delle associazioni aderenti al progetto ‘Soli? No, insieme!’, a cui i cittadini possono rivolgersi in caso di difficoltà. Per informazioni e segnalazioni sono attivi i numeri di telefono di Urp Ausl (0542 604121), Asp (0542 655911), numero verde regionale 800 033 033. È possibile accedere anche al Punto unico di accesso nella Casa della comunità di Imola (martedì, giovedì e venerdì 9-12.30).