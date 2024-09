Mi chiedo , come modenese , perché il 6 settembre il nostro grande Luciano Pavarotti è stato commemorato a Comacchio. Ricordo gli eventi in piazza Grande a Modena ma anche a Verona e Pesaro che si collegano a Pavarotti. Sono molto amareggiata e il “ Festival del Bel canto “ non doveva sostituire la commemorazione del 6 settembre.

Luciana Ballotti