Sono rimasto colpito dal lettore che si lamenta del traffico in città, a Modena. Dipende dalla giunta comunale, dal governo oppure da noi? Io credo dipenda da noi, mica dal sindaco o dal premier. Andiamo in edicola a piedi che ci fa bene. Io i miei figli li accompagnavo a scuola a piedi. Ora vedo genitori che per fare 500 metri prendono l'automobile e magari si lamentano se gli altri fanno lo stesso. Andiamo a piedi! E se piove usiamo l'ombrello.

Giovanni Lazzari