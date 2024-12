Scioperi inutili e dannosi

Vorrei stigmatizzare l’ assurda e deleteria azione della trimurti sindacale con Landini in testa, che ha proclamato l’ ennesimo sciopero di venerdì e stavolta senza le opportune garanzie per il servizio. Non conosco esattamente il nodo del contendere ma è evidente che per cercare di aiutare un settore, hanno danneggiato tutti gli altri milioni di lavoratori che sono stati costretti a usare mezzi propri ( se disponibili) per recarsi al lavoro, creando inoltre il caos nelle città. È inaccettabile. Un ennesimo sciopero di venerdì, poi, per poter avere la massima affluenza possibile per dare credibilità a dei sindacati che ormai l’hanno persa da anni. Se avessero il pudore di guardarsi alle spalle, forse capirebbero cosa hanno sbagliato, ma temo che il pudore non sia nel loro vocabolario.

Andrea Nadalini