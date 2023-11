Un tappeto di bottiglie rotte

Ho scattato alcune foto di una domenica mattina (12 novembre) in via Zamboni, cittadella universitaria nel pieno centro di Bologna, alle 7.30: strada piena di rifiuti e sporcizia di ogni genere, bottiglie rotte e altro. Un tappeto di degrado. Probabilmente non fa più notizia, ma ancora non riesco a rassegnarmi ad avere una città in questo stato. Devo dire che oltre alla inciviltà più totale, non vi sono sufficienti cestini dei rifiuti e neppure per il vetro, ancora più necessari. Non parliamo poi dei cassonetti dei rifiuti affiancati sistematicamente in molte zone da rifiuti abbandonati in adiacenza, rifiuti ingombranti, ecc.

Luciano Begani