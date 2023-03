La partita delle donne a Macerata: l’8 marzo in campo per far vincere le pari opportunità

Una partita al femminile

Macerata, 4 marzo 2023 – Lo sport come veicolo per promuovere le pari opportunità e l’inclusione sociale. Con questo spirito si scenderà in campo mercoledì, allo stadio Helvia Recina, per la prima edizione de "La partita delle donne", l’appuntamento organizzato dalla consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia, Laura Sestili, insieme alla Yfit e con il sostegno del Coni. "L’8 marzo è una data simbolo che ricorda la manifestazione contro lo zarismo delle donne di San Pietroburgo avvenuta nel 1917 – spiega la consigliera Sestili -, ma il nostro impegno deve essere quotidiano per promuovere la parità sociale, spesso non ancora riconosciuta. Sono ancora tante, infatti, le donne che lottano per il riconoscimento dei loro diritti negati all’interno delle case, ma anche sul posto di lavoro. Per la festa della donna, quindi, abbiamo voluto promuovere un momento di gioco e di incontro tra varie generazioni perché, in questa prima edizione de "La partita delle donne" scenderanno in campo atlete di diverse età. Durante la serata, inoltre, saranno raccolti fondi a favore dell’Anffas".

L’appuntamento è dalle 17.45 allo stadio Helvia Recina dove, dopo i saluti istituzionali, cominceranno gli incontri delle squadre di calcio femminile iscritte ai settori giovanili e alla scuola calcio dei campionati Sgs-Figc della regione Marche: under 10 Pulcini (7-9 anni): Ancona Respect, Villa Musone, Sirolese, YFit Macerata; under 12 Esordienti (10-11 anni): Ancona Respect, Villa Musone, Sirolese, Montelupone, Valdichienti Ponte, YFit Macerata.

Alle 20 terzo tempo per le calciatrici dai 6 anni ai 15 anni, con un piccolo rinfresco per le atlete che hanno giocato, seguirà alle 20.30 la partita tra squadra gialla e squadra bianca. Ogni squadra sarà composta da 22 calciatrici provenienti da società di serie C ed Eccellenza Lnd Marche (Ancona Respect, Vis Civitanova, YFit Macerata e Sambenedettese). Ingresso libero, ma sarà promossa una raccolta fondi destinata all’acquisto di un defibrillatore che verrà donato all’Anffas.