Macerata Racconta, 48 appuntamenti: ospiti attori e scrittori

Macerata, 30 aprile 2024 – Gli errori costituiscono il tema che lega i 48 appuntamenti del festival letterario Macerata Racconta (oggi, e dal 2 al 5 maggio) che vanta prestigiosi ospiti tra cui Alessandro Bergonzoni, Gianrico Carofiglio, Luciano Canfora, Valeria Parrella, Marino Sinibaldi, Vera Gheno, Alessandro Robecchi, Loredana Lipperini, Marco Balzano, Lorenzo Marone, Piero Martin, Marco Magnani, Lorenzo Castellani, Fabio Larovere, Giulia Corsalini, Cesare Greco. Inoltre ci saranno i 12 finalisti del Premio Strega (domenica alle 17.30 al cinema Italia): Adrian Bravi, Chiara Valerio, Donatella Di Pietrantonio, Paolo Di Paolo, Antonella Lattanzi, Sonia Aggio, Tommaso Giartosio, Valentina Mira, Melissa Panarello, Daniele Rielli, Raffaela Romagnolo e Dario Voltolini. A condurre l’incontro sarà Loredana Lipperini. È il direttore artistico Giorgio Pietrani a spiegare alcuni incontri, tutti gratuiti.

Come si sposa il tema con Carofiglio?

"È un incontro (sabato alle 21.15 al teatro Lauro Rossi) dedicato al suo personaggio più noto: l’avvocato Guido Guerrieri alle prese con un nuovo caso, nel quale l’autore si interroga sulla perdita, sul rimpianto e sulla ricerca, a volte dolorosa, della felicità chiamando in causa anche Goethe e il suo libro ’Gli errori rendono amabili ’, come a dire che essere indulgenti verso i nostri errori e i nostri difetti è fondamentale per diventare persone complete e valutare ciò che ci accade senza pregiudizi".

E con Luciano Canfora?

"Già il titolo stesso dell’incontro è esplicativo: ’ Un errore dannoso: ignorare il passato ’ (venerdì alle 21.15 al Lauro Rossi). Con lui tenteremo di attraversare la storia: dagli antichi e dalla nascita della democrazia fino al suo significato contemporaneo. Un viaggio con lo sguardo rivolto al passato per capire gli errori del presente".

E con i principali ospiti?

"Con tutti cercheremo di parlare di errori: quelli buoni e quelli cattivi, come ad esempio con Piero Martin e Marino Sinibaldi (giovedì alle 21.15 al teatro della Filarmonica) in un dialogo sul rapporto tra errore e scienza, con Vera Gheno (domenica alle 18.30 alla Filarmonica) e Alessandro Bergonzoni (domenica alle 21.15 al cinema Italia) immergendoci e giocando sull’uso della nostra lingua, o con gli economisti Mario Baldassarri e Marco Magnani (oggi alle 18.15 alla Biblioteca statale) per parlare della globalizzazione: opportunità o errore? C’è spazio anche per la narrativa con Alessandro Robecchi (sabato alle 18.30 alla Filarmonica) e il suo detective per caso e per errore Carlo Monterossi, o Lorenzo Marone (venerdì alle 17 all’auditorium Mozzi Borgetti) e il suo romanzo sul coraggio di seguire la scelta giusta. O ancora Marco Balzano (giovedì alle 18.30 all’auditorium Mozzi Borgetti) e Valeria Parrella (domenica alle 12 agli Antichi forni) con piccole storie di vita dove l’errore è figlio del destino e, infine, con la storia che ci racconta Ivan Sciapeconi (sabato alle 17.30 al Mozzi Borgetti) dove errori e storture erano considerati i bambini ’difficili’ rinchiusi nei manicomi e negli istituti medico psicopedagogici prima di Basaglia".