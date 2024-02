Carnevale, sfida a colpi di bellezza: ecco Manila Nazzaro e Anna Falchi

Macerata, 10 febbraio 2024 – Manila Nazzaro a Macerata, Anna Falchi a Civitanova. Sarà un "duello a distanza" a colpi di bellezza quello tra le due madrine scelte per dare il via ai festeggiamenti in programma per il Carnevale nelle due città più grandi della provincia. Dalle 14 di domani i carri invaderanno l’ovale dei giardini Diaz a Macerata dove, l’ex miss Italia Manila Nazzaro accompagnata dal sindaco Sandro Parcaroli, aprirà la sfilata organizzata come tradizione dalla Pro Loco di Piediripa.

Cinque i carri: da Potenza Picena arriverà "Meta…verso", da Macerata "Monopoli", da Mogliano "Scuola di magia" e da Corridonia "Re leone". A questi si aggiungeranno quelli allestiti dai soci della Pro Loco "Dolce carro" e quello di apertura della sfilata con tutti i collaboratori dell’associazione e le loro famiglie.

Accanto ai carri anche il trenino del Carnevale dove potranno salire i bambini in maschera. Sette, invece, i gruppi mascherati: "I veri amici" dell’associazione "I nuovi amici" di Macerata, "Clown" da Montegranaro, "Frati – Eno confortuali" da Recanati, "Virtus Acrobatic Team" dell’associazione Evaristo Pasqualetti di Macerata, "Famiglia Adams" della Pro Loco di Mogliano, "Indiani" da Osteria Nuova e "Barbie" da Madonna del Monte.

La festa a Macerata proseguirà anche martedì, dalle 15 in piazza della Libertà, con il "Carnevale dei bambini", organizzato dalla Pro Loco Macerata, in collaborazione con il Comune. Prevista l’animazione della Balena dispettosa e la sfilata delle maschere con premi ai primi tre classificati.

Spostandosi, invece, lungo la costa il Carnevale civitanovese si compone di tre appuntamenti. Si comincia domani, dalle 15, con il grande show e la partecipazione di Anna Falchi, madrina e presentatrice. Piazza XX Settembre e le vie limitrofe vedranno sfilare maschere, animazioni, intrattenimenti e performance itineranti, accompagnati dalla musica di dj set e la diretta di Radio Linea.

Alle 16, partirà il corteo dei gruppi mascherati che sfileranno lungo i vialetti e all’intero della piazza. Il programma prosegue lunedì, dalle 15.30 a Lido Cluana, con giochi e festa in maschera per bambini, a cura del Centro per la Famiglia. Martedì, alle 15.30 al Varco sul mare, infine, si svolgerà il Carnevale di tutti i bambini, festa in maschera, musica, intrattenimento e animazioni varie.