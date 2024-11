Al via gli eventi di Natale. Mercatini e pista di ghiaccio, torna la ruota panoramica

Al via il ricco programma di eventi natalizi in città, titolato dal claim "Macerata per Natale" e abbellito dalla grafica di Emilio Antinori. A inaugurare i festeggiamenti, sabato alle 17, la cerimonia di accensione delle luminarie, dell’albero in piazza della Libertà e della pista di pattinaggio in piazza Battisti. Poi mercatini, castagnate, mostre, laboratori, spettacoli e il grande ritorno della ruota panoramica ai giardini Diaz ad animare i giorni di festa fino al 12 gennaio, grazie al lavoro degli assessorati alla Cultura, agli Eventi e al Turismo, alle Attività produttive, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili e alla collaborazione di Pro Loco e associazioni del territorio. Tra gli eventi, il villaggio di Babbo Natale in piazza Vittorio Veneto (22 dicembre), il villaggio di Harry Potter colorerà piazza Mazzini (15 dicembre), accanto al tradizionale concerto dei Pueri Cantores (24 dicembre), a Tipicità Evo in piazza Mazzini e alla tombolata allo Sferisterio. Protagonista sarà anche la solidarietà, col brindisi tra gli inquilini del condominio solidale di via Pavese e la cena di beneficenza al ristorante Palace con l’ex portiere Stefano Tacconi (20 dicembre). Il 31 dicembre torna il Capodanno in piazza della Libertà in collaborazione con Radio Linea; il 6 gennaio la XVI edizione di Miss Befana e la sua discesa dalla torre civica a cura della Pro Loco di Villa Potenza. In chiusura, il 12 gennaio, "San Julià d’inverno, l’alzata della stella" promosso da Cif San Giuliano.

"Speriamo si replichi la grande partecipazione dello scorso anno – ha augurato il sindaco Sandro Parcaroli – e che tutti sentano la vicinanza di familiari e amici durante il periodo di festa". A ringraziare della collaborazione per la riuscita degli eventi anche Francesco Luciani, presidente del consiglio comunale, seguito dalle parole di Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi: "La presenza delle associazioni in cartellone dimostra che siamo riusciti a coinvolgere tantissime realtà del territorio". "Di anno in anno Macerata diventa più viva, senza dimenticare le persone più fragili", sono state le parole della vicesindaco Francesca D’Alessandro. Katuscia Cassetta, assessore alla Cultura, ha ricordato "le novità del Mubi e l’ex mercato delle erbe; poi la mostra dei presepi agli Antichi forni e l’esposizione fotografica della vincitrice della 7ª edizione del premio Pannaggi, l’artista palestinese Nidaa Badwan". "La ruota panoramica arriverà prima dell’Immacolata – ha annunciato Marco Caldarelli, assessore alle Politiche giovanili – con una speciale figura di riferimento, uno sportivo noto a livello mondiale che dovrebbe raggiungerci per l’inaugurazione". Programma completo su www.comune.macerata.it. Per le festività, dal 30 novembre al 6 gennaio 2025, il trasporto pubblico locale sarà gratuito nei giorni festivi e pre festivi (30 novembre, 1, 7, 14, 15, 21, 22, 24, 28, 29, 31 dicembre e 4 e 5 gennaio).