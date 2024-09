Al via i cantieri per il campus scolastico

Tolentino avrà il suo campus scolastico. Il polo comprenderà cinque scuole: il liceo classico, lo scientifico, il liceo coreutico Filelfo, l’Ite Filelfo e l’Ipsia Frau. Il raggruppamento di imprese costituito dalla Apulia srl e Pagano spa si è infatti aggiudicato l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo polo scolastico, che sorgerà in contrada Pace. "Oggi è un giorno importante – ha detto il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi –, la struttura porterà la regione Marche all’avanguardia per quanto riguarda la qualità dell’edilizia scolastica".

A dare la notizia c’erano anche il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, la consigliera Laura Sestili e l’architetto Giordano Pierucci, responsabile dell’appalto. Castelli ha detto che "il campus sarà adatto ad ospitare mille studenti per 44 classi. Serve garantire a quel pezzo di cratere un centro che sarà chiamato a costruire competenze. Lì menti e sensibilità si formeranno per dare slancio ulteriore al territorio". Il progetto ha un finanziamento complessivo di 31 milioni.

Il cantiere prenderà avvio tra gennaio e febbraio 2025. La costruzione avrà le migliori tecnologie in termini di sicurezza ed efficientamento energetico: tetto green a invarianza idraulica, raffreddamento a soffitto e classe IV di sicurezza che la renderanno una struttura pubblica strategica. Il complesso centrale del primo corpo sarà dedicato alla didattica e alle attività complementari. Sono previsti 1200 giorni di lavori, ma la Provincia ha chiesto alla ditte di consegnare in 600 giorni la prima parte del polo, quella dove saranno ospitati i licei. Parcaroli ha sottolineato: "Il nuovo polo scolastico è un’opera di fondamentale importanza non solo per Tolentino, ma per tutto il territorio maceratese. Un investimento che permetterà di realizzare un complesso moderno e funzionale. Come Provincia stiamo investendo molto sulle scuole perché crediamo che queste siano un elemento imprescindibile di rinascita del nostro territorio che ancora porta le ferite del sisma". Laura Sestili ha evidenziato "l’importanza dell’esecuzione di un progetto voluto dal primo giorno".

L’architetto Pierucci ha raccontato con passione le fasi del progetto, spiegato il contratto con le imprese, aggiungendo che "abbiamo un accordo col Comune di Tolentino per utilizzare lo spazio verde in comune con la struttura adiacente. Le aule avranno grandi vetrate. Sarà un complesso lungo 200 metri e largo 80; una struttura che sarà unica nel suo genere, con tantissimi laboratori. Ringraziamo l’architetto Ubaldo Severini e tutti i progettisti, con cui c’è stata una grande intesa". Il campus di Tolentino sarà un grande collettore di studenti anche dai paesi limitrofi.

