Ambulante uccisa da un malore in piazza

Choc ieri mattina in piazza Del Popolo a San Severino. Una storica ambulante del mercato settimanale ha avuto un malore ed è deceduta, nonostante i tentativi di rianimarla.

Un tristissimo evento quello che ieri mattina ha colpito la città, intorno alle 10. Una conosciutissima ambulante di Passo di Treia, Antonietta Nardi, di 78 anni, ha perso la vita in seguito a un malore improvviso, mentre allestiva la sua bancarella di abbigliamento. Molto apprezzata per la sua presenza al mercato cittadino da tantissime sue clienti amiche, la commerciante stava scaricando gli ultimi scatoloni quando ha accusato il malore fatale. La donna ha chiesto aiuto e il figlio, che lavora da sempre con lei, si è subito accorto del richiamo della madre. Poco dopo sono arrivati sul posto anche la figlia di Antonietta e i sanitari del 118 con l’ambulanza dall’ospedale di San Severino. Tuttavia i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori sono risultati vani. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale per dare supporto supporto. Anche la sindaca Rosa Piermattei è accorsa in piazza per offrire sostegno ai familiari della donna, "un gesto – ha spiegato la sindaca – che ha voluto esprimere tutta la vicinanza della comunità sconvolta dall’accaduto nei confronti di una figura simbolica del mercato cittadino. La scomparsa di Antonietta Nardi lascia un grande vuoto non solo tra i suoi familiari, ma anche tra i colleghi ambulanti e i clienti abituali, che la ricordano per la dedizione al lavoro e il sorriso con cui accoglieva tutti al suo banco".

L’evento ha destato sgomento, ma anche rabbia per la situazione in cui versa il servizio di emergenza nell’entroterra maceratese: "È arrivata un’ambulanza senza medico a bordo dal Punto di primo intervento dell’ospedale settempedano – afferma l’architetto Luca Maria Cristini, che è capitato sul posto dopo il decesso della donna –, l’altra ambulanza, quella con il medico, è arrivata dal pronto soccorso di Camerino, più tardi stando a quanto mi hanno riferito. Mi domando, e premetto che non so se questo è il caso: se l’ambulanza con il medico a bordo fosse arrivata prima? La strada più veloce che l’ambulanza percorre da Camerino verso di noi (e verso i Comuni dell’alta valle) è da oltre due anni chiusa, e il percorso dal pronto soccorso di Macerata non è più breve in termini di tempo. Dal 2023 cerco pubblicamente di portare all’attenzione dei nostri amministratori questo problema, avendolo vissuto purtroppo in prima persona, ma non ho avuto ancora alcuna spiegazione".

Antonietta lascia i figli Giovanni e Francesca, la sorella Angioletta, e tanti amici e parenti. Il funerale si svolgerà domani mattina alle 10 al santuario del Santissimo Crocifisso di Treia.

Gaia Gennaretti