Amici e parenti in campo. Un torneo di calcio per ricordare Ilos Leskaj

Un torneo di calcio, domani a Tolentino, nel ricordo di Ilos Leskaj (nato a Valona, in Albania, nel 1978), scomparso lo scorso maggio a 45 anni. Si svolgerà domenica ed è stato organizzato da suoi amici e dal fratello Albano, per il contributo che Leskaj ha dato allo sport e non solo, come ex calciatore e dj. In Albania giocava come difensore; nel 1997 era stato costretto a lasciare la sua casa. Arrivato in Italia, aveva trovato lavoro a Tolentino in una fabbrica di divani, continuando a coltivare la passione per lo sport con la squadra di calcio a cinque Cantine Riunite. Aveva collaborato con tanti ragazzi stranieri giunti a Tolentino da tutto il mondo e aveva stretto amicizia anche con tanti tolentinati. Ha organizzato partite del cuore e di integrazione in più tornei. Domani scenderanno in campo sei squadre per il torneo amichevole di calcio a sette alle 17 nel campo sopra viale Buozzi, vicino alla scuola.