Auto d’epoca a raccolta in piazza

Partenza e arrivo della "240 minuti sotto le stelle" saranno a Macerata. L’evento invernale, alla 18esima edizione, sabato 18 gennaio sarà il primo del Caem/Lodovico Scarfiotti dedicato alle auto d’epoca e ai cronometri: si svolgerà in notturna e vedrà protagonisti gli appassionati delle prove di abilità, impegnati in questa prima prova del Trofeo formula crono Asi per cronometri liberi. Il percorso toccherà Montelupone, Potenza Picena, Porto Potenza Picena; a Porto Recanati terminerà il primo settore e dopo una sosta si ripartirà per il secondo settore in direzione di Chiarino di Recanati, Sambucheto di Montecassiano, Villa Potenza per salire poi verso Macerata. Il collaudato staff organizzatore guidato dal presidente Mirko Recanatesi ha fissato la concentrazione degli equipaggi in piazza della Libertà.