Badiali: "Tolentino in forma e pronto a dare tutto anche contro Montecchio"

Un inizio di 2025 da incorniciare per il Tolentino che, reduce dal successo esterno sul campo del Montefano, si trova al quarto posto in classifica e si appresta ad affrontare il K Sport Montecchio Gallo, seconda forza del campionato, in una sfida affasciante tra due delle formazioni più in forma. Per il centrocampista cremisi Marco Badiali, la gara di domenica sarà da giocare al meglio per provare a ottenere tre punti pesantissimi. "Stiamo attraversando un bel periodo di forma e di risultati, - dice Badiali – la vittoria di domenica contro una formazione importante ci trasmette molta fiducia e positività. Con il Montecchio vogliamo giocarci le nostre chance perché sappiamo di avere le armi per metterli in difficoltà. Giocheremo a viso aperto, approcciando la gara nel migliore dei modi perché sappiamo che ci troveremo di fronte ad una delle formazioni più attrezzate del girone". Scontro diretto che i cremisi potranno giocare davanti ai propri tifosi, vera marcia in più in questa stagione. "La soddisfazione più grande per me è quella di vedere sempre tanta gente allo stadio - continua – perché significa che stiamo conquistando la fiducia dei tifosi". Il centrocampista cremisi, autore di una stagione fin qui da assoluto padrone del centrocampo di mister Passarini, elogia lo spirito di squadra che dopo un inizio di campionato con qualche alto e basso, ha saputo compattarsi e trovare continuità di prestazioni e risultati. "È un privilegio poter far parte di un gruppo del genere, – commenta entusiasta Badiali – perché c’è uno spirito e un’unità di intenti davvero importante; grande merito va dato al mister che è stato bravo a creare la giusta amalgama di squadra. Non dobbiamo commettere l’errore di fermarci, ma continuare ad avere fame di vittorie perché il girone di ritorno è appena iniziato e in un campionato equilibrato e difficile come questo può succedere ancora di tutto".

Marco Natalini