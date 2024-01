Insulti razzisti a Gomis nel derby di calcio Civitanovese-Maceratese

Civitanova Marche (Macerata), 28 gennaio 2024 – “Insulti razzisti e ululati durante il riscaldamento prima del derby Civitanovese-Maceratese”. E’ quanto denuncia Kalagna Gomis, 28enne centrocampista senegalese della Rata, autore fra l’altro del gol che ha regalato la vittoria alla Maceratese, nella gara valida per il campionato di Eccellenza Marche.

Stando a quanto raccontato dal calciatore, un paio di persone durante il riscaldamento si sono rivolte a lui dandogli del “negro di m...” e con degli ululati. In quel frangente Gomis non ha reagito, ma dopo aver messo a segno il gol, il centrocampista ha esultato davanti ai tifosi della Civitanovese. Un gesto in risposta agli insulti razzisti di poco prima.

Cresciuto nella Cremonese e nel Piacenza, Gomis ha giocato in passato in serie D con Correggese, Varesina e Matese. L’ennesimo caso di insulti razzisti da parte di tifosi del calcio, arriva una settimana dopo la brutta vicenda che ha visto protagonista Mike Maignan, portiere del Milan, durante la partita contro l’Udinese a Udine. Nei giorni scorsi aveva fatto scalpore anche il caso della Pro Calcio Ascoli squadra composta da 11 giocatori stranieri.