Candidato sindaco nel rione Ancona

"Sono stati affrontati i temi dei servizi comunali che vanno riorganizzati per garantire orari di apertura funzionali

(a partire dal sabato mattina), ma anche quelli sul necessario rilancio del turismo in base a un progetto che coinvolga operatori e associazioni, e ancora sulla trasparenza amministrativa e sull’informazione ai cittadini". E’ quanto ha affermato domenica il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni (foto), durante l’incontro con i residenti del Rione Ancona, a Porto Potenza.

Uno dei tanti appuntamenti che Morgoni sta portando avanti in vista delle elezioni amministartive di giugno.

"È stata l’occasione per mettere a fuoco i problemi di un quartiere – aggiunge Morgoni – che non avendo ancora una fisionomia ben definita, risulta marginale e trascurato con una manutenzione del tutto inadeguata del giardino Paniconi.

Il fatto che tutta l’area al confine nord sia stata acquistata da una società potrà essere un’opportunità, per migliorare la viabilità in entrata e in uscita dal quartiere".