"Carnevale, l’organizzazione non va"

"Che il Carnevale di sabato scorso abbia peccato nell’organizzazione è un dato inconfutabile". Così si esprimono i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni rispetto alla 63esima edizione del "Carnevale dei Bambini", andata in scena il fine settimana appena passato lungo le vie del centro storico, terminato infine in piazza del Popolo.

"L’assenza dei carri, non voluti o non prenotati in tempo, ancora è da capire – hanno aggiunto –. Se n’è accorto anche qualcuno all’interno della stessa maggioranza che si è ben guardato dall’assumersi la benché minima responsabilità e non ha esitato a fare il classico scaricabarile verso l’assessore competente. Siamo convinti che da un sindaco ci si dovrebbe aspettare capacità di accettazione di una critica, perché se le critiche non potessero più essere espresse, allora non saremmo più in democrazia".

Poi l’opposizione ha spostato il mirino su altri temi, che probabilmente verranno discussi nella prossima assise civica. "Come mai abbiamo un ufficio urbanistica senza responsabile dal primo gennaio? – chiedono –. Come mai Corridonia è uno dei pochi comuni che ancora non ha approvato il bilancio e si è deciso di aumentare le rette della casa di riposo di 200 euro a distanza di un anno. Perché i lavori alle mura castellane si sono fermati? Come procede la delocalizzazione degli edifici scolastici? Quale posizione ha questa amministrazione sul piano antenne? È sfuggita di mano la situazione? Cosa sta facendo il Comune affinché la discarica provinciale non interessi il nostro territorio comunale? Cosa è successo relativamente all’impianto Martini? – chiosano dalla minoranza –. Avremmo voluto fare queste domande in sede di consiglio comunale, ma l’ultimo è stato convocato il 28 novembre 2023".

Diego Pierluigi