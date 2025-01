"Chiarezza sull’acquisto dell’ex Asilo del Cuore"

Il consigliere del gruppo misto di Tolentino Antonio Trombetta vuole chiarezza sull’acquisto da parte del Comune dei locali dell’ex Asilo del Cuore, in via Gramsci. L’ente pagherà 234mila euro, che saranno finanziati con una parte dell’eredità Rascioni. La questione era stata affrontata nel consiglio comunale di fine settembre; un acquisto giustificato con l’ampliamento della casa di riposo, per trasferire nell’ex asilo "gli uffici amministrativi e parte del servizio diurno, aumentando la capienza della struttura ora destinata a non autosufficienti". Anche il consigliere Trombetta, che a fine settembre era ancora in maggioranza (Tolentino Popolare), aveva votato questo punto "in buona fede". "Poi però ho iniziato ad aprire gli occhi – afferma –. L’operazione non è chiara, da tre mesi cerco di fare l’accesso agli atti, ma finora sono riuscito a ottenere solo parte dei documenti. Il Comune ha continuato a pagare l’affitto per mesi prima dell’acquisto, senza considerare le spese. Per due volte la casa di riposo avrebbe detto al Comune di non essere interessata a quei locali. Io ho chiesto di conoscere la trattativa con il privato in un’ottica di trasparenza. Andrò a fondo. Il Comune ha utilizzato una parte dell’eredità Rascioni perché la cifra era salita troppo e l’ente non aveva le risorse necessarie?"