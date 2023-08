Cinghiali a Tolentino (Macerata), immortalati ‘a passeggio’ lungo il viadotto Berlinguer

Tolentino (Macerata), 4 agosto 2023 - Ancora segnalazioni di cinghiali in città, a Tolentino, da parte dei cittadini. Questa volta sono stati avvistati lungo viadotto Berlinguer (zona Pace): mercoledì, verso le 19, un branco ‘passeggiava’ poco distante dal marciapiede e dalla strada.

Tolentino, cinghiali 'a passeggio' in zona Pace

Gli ungulati restano fonte di apprensione per cittadini, automobilisti e agricoltori. La loro proliferazione, incontrollata da anni, causa danni nelle campagne e rappresenta un pericolo per la viabilità. Di recente erano stati immortalati in via Filzi, vicino al parcheggio e alle case. E pochi mesi fa era stato segnalato un branco in contrada Ancaiano, vicino ad alcuni cassonetti dei rifiuti. Numerosi gli avvistamenti lungo il Chienti e dopo località Le Grazie.