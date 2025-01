Cingoli, cordoglio per la morte di Vittorio Del Federico

Alle 10 di oggi sarà celebrato a Cingoli, nella chiesa di Sant’Esuperanzio, il funerale di Vittorio Del Federico (foto), morto a 84 anni. Lascia la moglie Germana, insegnante in pensione, i figli Simone e Roberta, il nipote, il fratello Gabriele e i numerosi parenti. Molto conosciuto, apprezzato per la competenza e la cordiale disponibilità, è stato a lungo direttore dell’ufficio postale di Cingoli. Con il pensionamento, si era dedicato alla sua passione per l’agricoltura. La salma sarà tumulata a Troviggiano.

g. cen.