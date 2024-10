Clochard in ospedale, una barella per dormire

Un po’ di trambusto ieri mattina, al pronto soccorso dell’ospedale della città alta, generato dalla presenza di un senzatetto che aveva scelto una barella medica per stendersi e riposare. Nessun serio problema di salute per l’uomo, di mezza età, che si era adagiato all’esterno del reparto, nell’area di ingresso e di uscita delle ambulanze, nella speranza di potersi riposare e fare un sonnellino. ma che è stato allontanato. Il fatto si è verificato poco dopo le 11. Sono dovuti intervenire alcuni operatori sanitari, che hanno interloquito con lui per convincerlo ad abbandonare la postazione e a liberare la barella, e alla fine il clochard si è deciso ad allontanarsi e si è incamminato lungo la strada in discesa, lasciandosi alle spalle la struttura sanitaria. Il senzatetto è una vecchia conoscenza per il personale del pronto soccorso cittadino. Non è la prima volta infatti che sceglie il reparto come ricovero e rappresenta una sorta di ospite ricorrente, che evidentemente vede nel dipartimento dell’emergenza un punto di riferimento per le sue soste. Non avendo lamentato problemi di salute, non è stato visitato e non è stato nemmeno denunciato non avendo commesso alcun guaio.