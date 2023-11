Colpito in testa da un tronco mentre taglia un albero. Operaio in prognosi riservata Un 63enne di Apiro è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un tronco durante una pulitura degli argini del Potenza. I soccorsi sono stati chiamati, ma la prognosi è riservata. Indagini in corso per accertare se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza.