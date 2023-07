Commemorati i caduti in mare con due corone

Da oltre 70 anni, il 23 luglio vengono commemorati i caduti del mare. E anche quest’anno, a Porto Potenza, la locale sezione dell’Associazione nazionale marinai d’Italia, in collaborazione con l’amministrazione, ha organizzato la commemorazione insieme alla Festa del Marinaio. Il programma è iniziato con lo schieramento delle autorità civili e militari al Monumento ai caduti del mare. Presenti il vicesindaco Giulio Casciotti, il Comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova, capitano di corvetta Ylenia Ritucci, il comandante della 14ª Squadriglia radar remota, capitano Luciano Speranza, e il comandante della stazione carabinieri di Porto Potenza Picena, maresciallo capo Alessio Alberigo. E’ così seguita la santa messa nella chiesa del Corpus Christi da dove il corteo, preceduto dalla banda musicale cittadina, è tornato in piazza Saverio Marotta per la deposizione della prima corona sul Monumento. Seconda tappa al Circolo Barracuda, dove a bordo di un gommone scortato da una motovedetta della Capitaneria di Porto si è proceduto alla deposizione in mare della seconda corona.