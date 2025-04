Compra un motore online. Ma l’annuncio è una truffa

Cerca un motore per la sua auto, ma finisce vittima di una truffa. I carabinieri della stazione di Monte San Giusto, nei giorni scorsi, hanno denunciato un uomo di 59 anni, della provincia di Latina, ritenuto responsabile della truffa perpetrata ai danni di un 49enne di Monte San Giusto.

Lo scorso febbraio il sangiustese, alla ricerca di un motore per la sua autovettura, è stato attirato da un annuncio di vendita che sembrava pubblicato da parte di una ditta di autodemolizione. Dopo aver preso contatti e accordi con il presunto venditore, il 49enne ha versato, attraverso un bonifico, la somma di 900 euro. Poi si è messo in attesa di ricevere il motore pagato. Ma il tempo passava, e l’articolo non arrivava mai. Così, dopo vari tentativi con il presunto venditore, rassegnato il sangiustese non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri, raccontando la disavventura subita.

I militari della stazione locale hanno subito avviato le indagini per identificare il responsabile della truffa. L’analisi dei flussi bancari ha consentito di individuare non solo il conto corrente che era stato utilizzato per mettere a segno quel raggiro, ma anche altri rapporti bancari attraverso i quali i militari hanno potuto recuperare, attraverso una procedura di congelamento precauzionale, l’intera somma di denaro che era stata versata dal 49enne di Monte San Giusto. In questo modo, la vittima potrà recuperare quanto perso.

Chiara Marinelli