Con Clementoni e Dolfin le uova di Pasqua diventano Crazy Chic

Clementoni e Dolfin danno vita a un progetto che fonde tradizione e innovazione: l’uovo di Pasqua Crazy Chic. La qualità del cioccolato si sposa con un’esperienza pensata per divertire, ispirare e stimolare la creatività, grazie all’universo Crazy Chic, la linea di giocattoli creativi firmata Clementoni. "Dolfin porta in questa unione l’arte del cioccolato, fatta di ingredienti selezionati, passione ed esperienza, allo stesso modo Clementoni contribuisce con il valore del gioco creativo, un mondo di libertà, espressività e bellezza", commenta Guido Sciascia, Chief Marketing and R&D Officer di Clementoni. "Crediamo che la collaborazione con Clementoni attraverso il Brand Crazy Chic possa portare un soffio di novità nella ricorrenza pasquale", aggiunge Manuel Lucchetti, direttore commerciale Dolfin, eccellenza storica nel mondo dolciario italiano.