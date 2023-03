Con il web è diventato più facile anche insultare In classe un cartellone con le regole della gentilezza

Negli ultimi anni, ormai lo sappiamo bene, il bullismo si è tramutato più spesso in cyberbullismo, perché tramite il web tutto è più facile: anche insultare la gente, ma le parole offensive possono fare del male più delle botte! A scuola, durante le lezioni di Educazione civica, abbiamo riflettuto sull’importanza di tenere comportamenti gentili e garbati con i nostri amici. Abbiamo discusso sulle azioni o sulle parole che ci infastidiscono e poi ognuno di noi ha proposto delle regole per rendere più armoniosa la vita di classe. Rivolgersi al compagno con modi gentili, incoraggiarlo in un momento difficile, complimentarsi con lui se ha preso un bel voto… non rende felice solo lui, ma dona benessere anche a chi fa questi gesti. Alla fine abbiamo creato un cartellone con le regole della gentilezza della nostra classe! Non è sempre facile seguirle, ma avere il cartellone a disposizione ci ricorda come fare e ci aiuta a migliorare… Questa attività riguarda il nostro comportamento a scuola, ma sicuramente è un allenamento per gestire la nostra condotta in ogni situazione e in ogni ambiente, anche quello virtuale. Quindi, possiamo dire che è una palestra per diventare buoni cittadini anche digitali!

Valton Emini, Sofia Del Dotto e Letizia Menchi 1ª D