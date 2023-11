Contributi contro le truffe ai più fragili

Contro le truffe agli anziani,

un protocollo di intesa è stato firmato ieri dal prefetto Flavio Ferdani e dal sindaco Sandro Parcaroli. Grazie a questo, Macerata avrà un finanziamento di quasi 16mila euro per contrastare questo fenomeno odioso.

Il progetto, presentato dal Comune, è stato esaminato

in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a luglio,

e in quella sede era stato espresso parere favorevole in merito al suo finanziamento.

Al Comune di Macerata saranno erogati 15.980 euro, con i quali si potranno attuare iniziative a supporto della popolazione anziana, così da prevenire il rischio di subire raggiri. In particolare, il progetto prevede campagne informative, divulgative e formative, iniziative di prossimità come visite e incontri in casa o nei circoli

per anziani, e diversi tipi

di iniziative di supporto

da parte del personale comunale.

La firma del protocollo rientra tra le iniziative del ministero dell’Interno tese a finanziare i programmi per prevenire e contrastare le truffe ai danni degli anziani, con risorse a valere sul Fondo unico giustizia, tra le quali una

quota specificatamente dedicata alla popolazione anziana, secondo la

procedura definita dallo

stesso Ministero.

Nella foto: il prefetto Flavio Ferdani e il sindaco Sandro Parcaroli