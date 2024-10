Crolla il solaio in un cantiere. Paura in via Maffeo Pantaleoni

Crollo a due passi dal centro, intervengono i vigili del fuoco. Nel pomeriggio di ieri si è verificato il cedimento di un solaio in un palazzo in fase di ristrutturazione in via Maffeo Pantaleoni, nelle vicinanze della rotatoria dello Sferisterio. Per cause in corso di accertamento, tra il primo e il secondo piano della struttura, si è verificato il crollo del solaio. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato il sopralluogo e tutti i controlli del caso. L’area interessata è stata messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito.