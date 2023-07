"Disabile in spiaggia a Civitanova: problemi in vista?"

Una disabile in carrozzina, in una spiaggia affollatissima e sotto un caldo feroce, viene accompagnata per un bagno: tutto bene quando scende in acqua, i problemi si creano quando deve ritornare, sempre in carrozzina, sotto l’ombrellone. Scena vissuta da alcuni testimoni, i quali, poi, si sono adoperati per aiutare chi lo accompagnava nell scalata. La segnalazione arriva proprio da uno di loro, un turista affezionato al litorale civitanovese. Colpa di una spiaggia fatta di breccia e sabbia, con una risacca che crea dislivelli lungo la battigia? "Sì – sottolinea –, questo sarà vero, ma la colpa è anche di chi cura poco il litorale, incurante delle difficoltà che in alcuni casi si vengono a creare per tutti. Quello di domenica è il più clamoroso dei casi, ma in difficoltà si trovano anche tanti anziani e anziane che magari scendono in acqua per un po’ di refrigerio e poi fanno miracoli per risalire". Non è la prima segnalazione del genere che arriva al nostro giornale. Altre, infatti, sono pervenute alcuni giorni fa. Il caso della ragazza disabile è capitato all’interno della concessione di uno storico chalet del lungomare sud, in altre circostanze, invece, a lamentarsi sono stati alcuni fruitori della spiaggia libera: "I titolari delle concessioni farebbero bene a spianare la spiaggia lungo la battigia. Il servizio, infatti, riguarda tutti, anche i clienti degli chalet. Il Comune, dal canto suo, deve provvedere a fare la stessa operazione nei tratti liberi di sua competenza".

Giuliano Forani