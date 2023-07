È tempo del ’Tabula rasa festival’: "Contenitore di argomenti attuali"

Una tre giorni di arte urbana, architettura, grafica, fotografia e illustrazione con diverse novità al seguito. La terza edizione di ‘Tabula rasa’, il festival delle arte visive in scena da venerdì a domenica al Lido Cluana, si presenta con diciotto espositori – due in più rispetto allo scorso anno –, il gemellaggio con la kermesse capitolina ‘Paper’, la presenza del regista Gianluca Vassallo con il film ‘James Vs Wines: The Highrise of meanings’ e le opere di Giulia Ceccarani e Alice Lotti, l’artista torinese che a dicembre dipinse il sottopasso di via Indipendenza. Le due installazioni saranno esposte sulla facciata nord di palazzo Sforza, sostituendo quelle dello scorso anno a cura di Beatrice Cerocchi ed Elisabetta Bianchi. E dopo gli omaggi a Santa Maria Apparente e San Marone delle passate edizioni, stavolta il Santo scelto tra i vari quartieri cittadini é san Giuseppe Operaio, riprodotto da Chiara Morra sulla brochure di Carta Favini fabbricata con gli scarti degli agrumi. Questi contenuti sono stati illustrati ieri mattina dagli organizzatori, l’ideatore Giulio Vesprini e il sindaco Fabrizio Ciarapica, all’esterno del ristorante ‘Vitanova’. "Altro che festival di nicchia – ha commentato il primo cittadino – , si tratta invece di un contenitore di argomenti e temi di grande attualità", come i "venti progetti italiani di editoria indipendente – ha spiegato Vesprini –, i trailer legati alla costruzione della metropolitana di New York e la mappa urbana di Vedo a colori". Quest’ultimo momento, in programma alle 21.30 di domenica, chiuderà la manifestazione che invece sarà aperta alle 12 di venerdì con le installazioni di Lotti e Ceccarani. Di mezzo, la mostra di nove artisti visivi italiani e dieci grapich designer le ‘Geografie urbane’ e i workshop sulla ‘Carta fatta a mano’ della Cartiera Romanello, che riproporrà la ‘Carta Cluana’, realizzata con le erbe del Lido raccolte dai bambini. I lavori da osservare verteranno anche sulla linoleografia e sulla ‘Food Photography’; spazio poi ai ‘Tabula Talk’ con Alessio Vigni da Milano, PsicoGrafici editore di Roma e Stratosferica Torino e ai racconti di Marche di Nadia Stacchiotti.

Francesco Rossetti