"Eccellenze gastronomiche, piattaforma in tilt"

Dopo un anno e mezzo di attesa, ieri era finalmente il giorno fatidico per la richiesta dei sostegni, ma la piattaforma alle 10 era già in tilt. Si tratta del bando per imprese del settore ristorazione, gelateria, produzione pasticceria fresca. "Il sistema non consente di inviare alcuna istanza, risultando costantemente bloccato nella fase di generazione della domanda di sostegno, non permettendo, di fatto, la conclusione della procedura", denuncia Confartigianato imprese Macerata – Ascoli – Fermo. "Il Fondo eccellenze gastronomiche, uno stanziamento di 76 milioni di euro istituito dal ministero dell’agricoltura e affidato alla gestione di Invitalia, si rivela per il mondo delle piccole imprese del settore l’ennesima delusione. Un bando del genere, che interessa tantissime imprese, richiedeva uno stanziamento adeguato e una altrettanto adeguata modalità di invio, che non poteva essere quella dell’ordine cronologico: sarebbe stato opportuno prevedere o un invio Pec, o una tipologia diversa da quella prevista, che penalizza le imprese che non riescono a inviare la domanda. La piattaforma è inadeguata a gestire un flusso ingente. In futuro, misure di simile portata esigeranno un ripensamento nelle modalità operative. Il rischio è che si verifichi una chiusura anticipata dello sportello (che dovrebbe essere aperto fino ad aprile), senza che le imprese riescano a inviare l’istanza".