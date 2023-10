Emozioni in tour in quattro comuni

I comuni di San Severino, Cingoli, Treia e Apiro insieme in un progetto dal titolo "Emozioni sensoriali fra le Valli del Musone e del Potenza". Si tratta di una proposta esperienziale tra natura, sport, arte, cultura ed enogastronomia. Il tour è iniziato nel mese di agosto da Cingoli, con il Cingoli Music Festival, e Treia, con le tradizioni culinarie locali dalla polenta alla carne bovina di razza marchigiana Igp e poi con l’Enduro Bike Marche Series. Con il trekking e le escursioni del "San Vicino Experience", il tour domenica scorsa ha fatto "tappa" ad Apiro.

Ma il viaggio continuerà anche nelle prossime settimane perché l’obiettivo è presentare l’entroterra come destinazione ideale di un turismo esperenziale e lento, in cui il visitatore senta tangibilmente il calore della terra, l’ospitalità delle genti, e trovi in ogni angolo colori, sfumature, forme, panorami in un alternarsi continuo tra boschi e colline.

"L’iniziativa – spiegano i promotori – offre esperienze autentiche, con degustazioni e show cooking e il coinvolgimento dei produttori locali e delle associazioni di promozione sociale che operano per mantenere viva la storia e le tradizioni e, insieme, intende dare continuo e nuovo impulso ai territori. Per gli appassionati di attività outdoor c’è il trekking lungo il Cammino dei forti che, partendo da San Severino, attraverso la Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito e passando per Elcito, porta alla scoperta del paesaggio e di meravigliosi panorami. Ci sono poi le escursioni cicloturistiche, con l’associazione Bike Zone, con il "Settempeda outdoor week-end" del 21 e 22 ottobre e poi il 29 ottobre la "Transubike". Il 28 e 29 ottobre si terrà anche l’evento espositivo "Entroterra, viaggio nel cuore delle Marche tra artigianato, enogastronomia e turismo", organizzato in collaborazione con Confartigianato Macerata - Ascoli Piceno - Fermo. Sempre ad ottobre il tour delle emozioni porta in vetrina le tipicità, le produzioni locali vinicole e alimentari, a Cingoli dove il 14 e 15 ottobre si svolgerà l’evento "Marche - Culla dei Cappuccini – La festa della burla", dedicato alla celebrazione dei 500 anni di storia dei Cappuccini nelle Marche e, ancora sempre il Balcone delle Marche, il 29 ottobre, presenta "Halloween e Tesori del Bosco (mostra micologica)", per il giusto mix tra gusto e divertimento per tutte le età".